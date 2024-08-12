Spiegel: українця вбили у гуртожитку в німецькому Ростоку

Біженця з України вбили у гуртожитку в німецькому Ростоці.

Про це передає пресслужба поліції Ростока.

46-річний чоловік із серйозними пораненнями був виявлений охоронцем сьогодні близько опівдня. Лікар швидкої допомоги лише констатував смерть. Зазначається, що докази на місці інциденту свідчать про вбивство, поліція розпочала кримінальне розслідування. Більше подробиць не вказано.

Нагадаємо, що в баварському містечку Мурнау 27 квітня цього року росіянин зарізав двох українців. Один помер від тяжких ножових поранень на місці, а другого доправили до лікарні, де пізніше він також помер. Вбиті росіянином українці в Німеччині виявилися військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці після поранення. Місцевий "Z-патріот" жорстоко зарізав їх.

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