Росіянин у Німеччині жорстоко вбив двох українців: загиблі виявилися військовими

Українські військові проходили реабілітацію в місцевій клініці після поранення. Місцевий "Z-патріот" жорстоков зарізав їх.

Вбиті росіянином українці у Німеччині виявилися військовослужбовцями.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на свої джерела.

"Виявилося, що вбиті були українськими військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці. Це просто жахлива трагедія. Співчуття рідним та близьким загиблих", – написав Гончаренко.

За його словами, вбивцю затримано, але поліція досі проводить допити можливих свідків.

Фото: Олексій Гончаренко/Twitter

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка,вбивця українських військовослужбовців в німецькому Мурнау – місцевий "Z-патріот", який відкрито підтримував російську агресію і демонстративно носив нашивки з "Z-символікою".

Українці раніше мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захищатися.

Раніше повідомлялося, що у баварському містечку Мурнау росіянин зарізав двох українців. Один помер від тяжких ножових поранень на місці, а другого доправили в лікарню, де пізніше він також помер.

Трохи пізніше було затримано 57-річного підозрюваного, який виявився громадянином РФ.

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Нагадаємо, росіяни у Німеччині вбили матір та дочку та викрали у них немовля.

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