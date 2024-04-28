Росіянин у Німеччині жорстоко вбив двох українців - ЗМІ

У баварському містечку Мурнау (Німеччина) росіянин напав на двох українців та зарізав. 36-річний чоловік помер від важких ножових поранень на місці, а 23-річного хлопця доправили до лікарні з тяжкими травмами, де пізніше також помер.

Про це повідомляє DW.

Як встановили правоохоронці, він є громадянином РФ і проживав неподалік місця вбивства. Чи був нападник знайомий із жертвами, які проживали в районі Гарміш-Партенкірхен - наразі невідомо. Так само невідомі мотиви злочину.

Затриманий перебуває під слідством за підозрою у подвійному вбивстві. Прокуратура запросила ордер на його арешт. Чоловік має постати перед слідчим суддею у районному суді 28 квітня.

"Ми все ще знаходимося на початку розслідування. Точний перебіг подій, передумови та мотиви тепер є предметом кримінального розслідування", - сказав журналістам прес-секретар регіонального поліцейського управління Даніель Кац.

Нагадаємо, росіяни у Німеччині вбили матір та дочку та викрали у них немовля.

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