Россиянин в Германии жестоко убил двух украинцев — СМИ

В баварском городке Мурнау (Германия) россиянин напал на двух украинцев и зарезал. 36-летний мужчина скончался от тяжелых ножевых ранений на месте, а 23-летний парень доставлен в больницу с тяжелыми травмами, где позже также скончался.

Об этом сообщает DW.

Как установили правоохранители, он является гражданином РФ и проживал недалеко от места убийства. Был ли нападающий знаком с жертвами, проживавшими в районе Гармиш-Партенкирхен – пока неизвестно. Так же неизвестны мотивы преступления.

Задержанный находится под следствием по подозрению в двойном убийстве. Прокуратура пригласила ордер на его арест. Мужчина должен предстать перед следователем судьей в районном суде 28 апреля.

"Мы все еще находимся в начале расследования. Точное течение событий, предпосылки и мотивы теперь являются предметом уголовного расследования", — сказал журналистам пресс-секретарь регионального полицейского управления Даниэль Кац.

Напомним, россияне в Германии убили мать и дочь и похитили у них младенца.

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