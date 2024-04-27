Стрельба в Хельсинки: финского депутата задержали в ночном клубе

Полиция Хельсинки в субботу, 27 апреля, сообщила, что арестовала депутата от партии "Истинные финны" Тимо Уорнанена, подозреваемого в стрельбе в ночном клубе. Инцидент, расследуемый полицией, произошел в 4 часа утра в пятницу в ночном клубе Ihku в центре финской столицы.

Об этом пишет Yle.

Хотя полиция не назвала имя Ворнанена в своем заявлении, данные совпадают с ранее известными подробностями дела, которые появились в финских СМИ 26 апреля.

По данным полиции, Уорнанен поссорился с компанией посетителей ночного клуба. После ссоры внутри клуба мужчины вышли на улицу, где Уорнанен достал малокалиберное огнестрельное оружие, направил ствол пистолета на собравшихся, а затем выстрелил в землю. В полиции заявили, что у них есть записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали обстоятельства инцидента.

Ворнанен, депутат первого срока от города Йоэнсуу, проработал в полиции более 20 лет, прежде чем был избран в законодательный орган. Глава департамента полиции Восточной Финляндии Самппа Холопайнен заявил, что не может подтвердить, вернул ли Ворнанен свое табельное оружие после увольнения из полиции.

Глава партии "Настоящие финны" Риикка Пурра заявила, что детали, раскрытые полицией, "чрезвычайно серьезны", и что парламентская фракция и руководство партии предпримут "соответствующие меры". По ее словам, действия депутата были еще более серьезными, учитывая его опыт работы в правоохранительных органах.

Главный следователь Юкка Ларкио сообщил, что, поскольку в результате стрельбы никто не пострадал, инцидент квалифицировали как попытку нападения при отягчающих обстоятельствах и преступление с применением огнестрельного оружия.

Полиция не требует ареста Ворнанена. После завершения предварительного расследования он, вероятно, будет освобожден.

Напомним, В Киеве конфликт на дороге перерос в стрельбу. Нарушителя задержали, а пострадавшего доставили в больницу.

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