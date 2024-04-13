В Сиднее мужчина устроил резню в ТЦ: шестеро погибших

В Сиднее мужчина с ножом устроил резню в ТЦ. В результате нападения пострадали 7 взрослых и ребенок, а шесть посетителей ТРЦ погибли. Нападающий ликвидирован.

Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Пока правоохранители прибыли на место, злоумышленнику удалось зарезать четырех посетителей.

Также было слышно три выстрела. Прибывшие на место правоохранители оцепили торговый центр, а затем начали эвакуацию людей, которым не удалось выбраться самостоятельно.

Фото: Associated Press

По информации СМИ, правоохранителям удалось ликвидировать злоумышленника, выстрелив в него.

Напомним, в ночь на 26 октября мужчина устроил массовую стрельбу в городе Льюистон, в американском штате Мэн. В результате погибли, по меньшей мере, 22 человека, ранены от 50 до 60 человек.

Стрельба в штате Мэн является самой большой по количеству жертв среди всех случаев вооруженного насилия в стране за текущий год. Такие данные приводит организация Gun Violence Archive (GVA), занимающаяся сбором информации обо всех инцидентах, в которых было задействовано огнестрельное оружие.

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