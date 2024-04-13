В Луганске "бавовна": прилетело в район базирования оккупантов — видео

В Луганске раздались взрывы.
Во временно оккупированном Луганске 13 апреля прогремели мощные взрывы. О "бавовне" пишут местные паблики.
По данным украинских журналистов, в Луганске "прилетело" в районе машиностроительного завода, где базировались оккупационные войска России.
Пока больше подробностей о последствиях удара нет.
Напомним, в Луганске на днях взорвали авто – по меньшей мере, один человек погиб.
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