В Луганске "бавовна": прилетело в район базирования оккупантов — видео

Во временно оккупированном Луганске 13 апреля прогремели мощные взрывы. О "бавовне" пишут местные паблики.

По данным украинских журналистов, в Луганске "прилетело" в районе машиностроительного завода, где базировались оккупационные войска России.

Пока больше подробностей о последствиях удара нет.

Напомним, в Луганске на днях взорвали авто – по меньшей мере, один человек погиб.

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