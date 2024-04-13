Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В Луганске "бавовна": прилетело в район базирования оккупантов — видео

В Луганске "бавовна": прилетело в район базирования оккупантов — видео

В Луганске "бавовна": прилетело в район базирования оккупантов — видео

Взрыв во временно оккупированном Луганске / Фото: скриншот

В Луганске раздались взрывы.

Во временно оккупированном Луганске 13 апреля прогремели мощные взрывы. О "бавовне" пишут местные паблики.

По данным украинских журналистов, в Луганске "прилетело" в районе машиностроительного завода, где базировались оккупационные войска России.

Пока больше подробностей о последствиях удара нет.

Напомним, в Луганске на днях взорвали авто – по меньшей мере, один человек погиб.

Читайте также ведущие новости дня:

В Луганске "бавовна"

В Луганске "бавовна"

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация