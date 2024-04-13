У Луганську "бавовна": прилетіло в район базування окупантів – відео

У тимчасово окупованому Луганську 13 квітня пролунали потужні вибухи. Про "бавовну" пишуть місцеві пабліки.

За даними українських журналістів, у Луганську "прилетіло" в районі машинобудівного заводу, де базувались окупаційні війська Росії.

Наразі більше подробиць про наслідки удару немає.

Нагадаємо, у Луганську днями підірвали авто – щонайменше одна людина загинула.

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