У Луганську "бавовна": прилетіло в район базування окупантів – відео

У Луганську пролунали вибухи.
У тимчасово окупованому Луганську 13 квітня пролунали потужні вибухи. Про "бавовну" пишуть місцеві пабліки.
За даними українських журналістів, у Луганську "прилетіло" в районі машинобудівного заводу, де базувались окупаційні війська Росії.
Наразі більше подробиць про наслідки удару немає.
Нагадаємо, у Луганську днями підірвали авто – щонайменше одна людина загинула.
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