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У Луганську "бавовна": прилетіло в район базування окупантів – відео

У Луганську "бавовна": прилетіло в район базування окупантів – відео

У Луганську "бавовна": прилетіло в район базування окупантів – відео

Вибух у тимчасово окупованому Луганську / Фото: скриншот

У Луганську пролунали вибухи.

У тимчасово окупованому Луганську 13 квітня пролунали потужні вибухи. Про "бавовну" пишуть місцеві пабліки.  

За даними українських журналістів, у Луганську "прилетіло" в районі машинобудівного заводу, де базувались окупаційні війська Росії.

Наразі більше подробиць про наслідки удару немає.

Нагадаємо, у Луганську днями підірвали авто – щонайменше одна людина загинула.

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