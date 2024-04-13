Окупанти заявили про повну зупинку ЗАЕС

Сьогодні, 13 квітня, реакторна установка енергоблоку № 4 Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем Росії в окупованій частині Запорізької області, була переведена в стан "холодного зупину".

Про це повідомив "Росатом".

"Радіаційний фон на промисловому майданчику, у санітарно-захисній зоні та зоні спостереження залишається стабільним і перебуває в межах природних значень. Це підтверджує відсутність будь-яких аномалій чи аварійних ситуацій. Наразі всі шість блоків Запорізької АЕС перебувають у стані "холодного зупину". Воно є безпечним станом реактора, коли його заглушують при низькому тиску і низькій температурі охолоджувальної води", - заявив монополіст країни-окупанта.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal писало, що Росія планує перезапустити Запорізьку атомну електростанцію. Президент Росії Володимир Путін повідомив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити українську Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією, що ще більше посилює ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи.

Як розповіли опитані WSJ експерти, Росія навряд чи має достатню кількість фахівців, щоб безпечно перезапустити станцію. Ще однією проблемою співрозмовники видання вважають те, що більшість міст, які ЗАЕС постачала енергією, зараз або контролює Україна, або вони спорожніли через евакуацію.

4 жовтня 2023 року у пресслужбі ДП "НАЕК "Енергоатом" наголосили, що недотримання росіянами вимог ліцензії Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції збільшує ймовірність радіаційної аварії.

9 березня 2023 року Запорізька АЕС вшосте відключилась від української енергосистеми через російські обстріли.

2 листопада 2022 року ЗАЕС була повністю знеструмлена через пошкодження двох останній високовольтних ліній живлення.

Раніше у Міжнародному агентстві з атомної енергії повідомили, що 7 квітня в районі Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем російських військ, вибухнув дрон.

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