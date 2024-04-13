Оккупанты заявили о полной остановке ЗАЭС

В настоящее время все шесть блоков Запорожской АЭС якобы находятся в состоянии "холодной остановки".

Сегодня, 13 апреля, находящаяся под контролем России в оккупированной части Запорожской области реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС была переведена в состояние "холодного останова".

Об этом сообщил "Росатом".

"Радиационный фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения остается стабильным и находится в пределах естественных значений. Это подтверждает отсутствие каких-либо аномалий или аварийных ситуаций. В настоящее время все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодного останова". Это является безопасным состоянием реактора, когда его заглушают при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды", — заявил монополист страны-оккупанта.

Напомним, издание The Wall Street Journal писало, что Россия планирует перезапустить Запорожскую атомную электростанцию. Президент России Владимир Путин сообщил МАГАТЭ, что Кремль планирует перезапустить украинскую Запорожскую АЭС, которая находится под российской оккупацией, что еще больше усугубляет риски инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.

Как рассказали опрошенные WSJ эксперты, у России вряд ли есть достаточное количество специалистов, чтобы безопасно перезапустить станцию. Еще одной проблемой собеседники издания считают то, что большинство городов, которые ЗАЭС снабжала энергией, сейчас либо контролирует Украину, либо они опустели из-за эвакуации.

4 октября 2023 года в пресс-службе ГП "НАЭК "Энергоатом" отметили, что несоблюдение россиянами требований лицензии Госатомрегулирования по эксплуатации энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции увеличивает вероятность радиационной аварии.

9 марта 2023 года Запорожская АЭС в шестой раз отключилась от украинской энергосистемы из-за российских обстрелов.

2 ноября 2022 года ЗАЭС была полностью обесточена из-за повреждения двух последних высоковольтных линий питания.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что 7 апреля в районе Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских войск, взорвался дрон.

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