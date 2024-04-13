Ротация подразделений в Украине: стало известно, как происходит процесс

Продолжается плановая ротация подразделений, которые с самого начала полномасштабного вторжения выполняли задачи в районах боевых действий.

Об этом сказал в эфире "24 Канала" глава Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что ротацией должны заниматься специалисты.

"Это кропотливый, серьезный и профессиональный подход. Хорошо, что об этом заговорили. Уверен, что журналисты и касательные структуры будут обязательно наблюдать за процессом", – отметил он.

"Если какие-то части не будут выводить или не будет обещанной ротации, это станет доступным для общества. Никто никого обманывать не собирается. Здесь вопрос сохранения личного состава и имеющихся технических средств в воинских частях при ротации", — добавил Иван Тимочко.

Тимочко привел пример, что даже переезд семьи в другой дом занимает много времени: сначала необходимо сложить вещи в старом доме, перевезти их, и впоследствии разместить в новом доме.

В то же время, военная бригада – это тысячи людей, сотни единиц техники, огромное количество оружия, склады и многие другие моменты, которые нужно обеспечить средствами перевозки и уберечь во время ротации.

Та же бронированная техника перемещается на тралах или эшелонах. Все зависит от условий, в которых он находится – какие реалии позволяют передвигаться.

Ранее ISW оценивало, что сообщения о начале украинских ротаций свидетельствуют о том, что украинское командование считает, что ситуация на любом неопределенном секторе линии фронта, где произошла или будет происходить ротация, достаточно стабилизировалась для проведения ротации украинских войск.

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