Почему не будет демобилизации: эксперт объяснил, сколько придется воевать

По мнению политолога Владимира Фесенко, демобилизация – это путь к поражению в войне.

Верховная Рада в среду, 10 апреля, приступила ко второму чтению мобилизационного законопроекта. Накануне профильный комитет исключил из текста документа положения о демобилизации и сроках службы в ВСУ. Почему это произошло и сколько придется воевать мобилизованным украинцам, объяснил политолог Владимир Фесенко.

Об этом пишет NV.

Фесенко отметил, что исключение положений о демобилизации из законопроекта означает только одно – их "не выбросили, а отложили этот вопрос".

"Почему это произошло? Я думаю, главная причина достаточно очевидна. Об этом уже сказал президент Зеленский в своем недавнем интервью: Россия готовит новую волну массовой мобилизации", – пояснил эксперт.

По его словам, в России могут дополнительно мобилизовать не менее 300 тысяч россиян, что связано с эскалацией войны. Сейчас мы видим эту эскалацию в форме усиления воздушных ударов по территории Украины, но нельзя исключать эскалацию на линии фронта.

"Может быть риск активизации наступательных действий россиян. У них и так есть численное преимущество, а если мы еще в этих условиях будем проводить демобилизацию, мы сами разрушим свою оборону", – подчеркнул Фесенко.

Политолог отметил, что война до сих пор не закончилась, поэтому какая-либо демобилизация пока не возможна.

"Я еще до того, как появилась эта идея, говорил: пока идет война, ни о какой демобилизации речь не может идти. Потому что мы тогда сами разоружаемся", — подчеркнул он.

Напомним, в Минобороны объяснили, почему убрали демобилизацию из законопроекта. Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин добавил, что все решения принимаются во избежание негативного влияния на обороноспособность страны.

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