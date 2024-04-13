У Байдена объяснили, почему Трамп не поедет в Украину

Бывший американский президент Дональд Трамп не поедет в Украину, потому что этого не хочет президент-диктатор РФ Владимир Путин.

Об этом заявила конгрессвумен из Палаты представителей от штата Нью-Джерси Майки Шерил, пишет The Hill.

"Трамп не поедет в Украину, потому что просто Владимир Путин этого не хочет. Дональда Трампа не волнует, что лучше для национальной безопасности США или демократии — его волнует только то, что лучше для Дональда Трампа", — подчеркнула она.

По словам Шерил, опасное и хаотическое поведение Трампа делает американцев менее защищенными.

"Его трусость перед лицом защиты демократии или противостояния диктаторам хорошо известно, поэтому не удивительно, что, в отличие от Джо Байдена, он слишком труслив, чтобы идти в зону боевых действий", — высказалась политика.

Напомним, Владимир Зеленский сделал резкое заявление о Дональде Трампе и встрече с ним. Украинский президент с уважением отозвался о Трампе о лидере, с которым он стремится построить конструктивное партнерство.

Впоследствии, у Трампа ответили на приглашение Зеленского посетить Украину. Он заявил, что ему было бы "не целесообразно" посещать Украину во время предвыборной гонки в США.

Читайте также: