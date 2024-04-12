Глава Минобороны Германии сравнил Путина с Гитлером и дал тревожное предупреждение

Немецкий министр обороны Борис Писториус сравнил войну России в Украине, которую начал диктатор Владимир Путин, с аннексией территории Чехословакии Адольфом Гитлером в 1938 году.

Об этом он сказал презентации книги о британском военном лидере Уинстоне Черчилле, сообщает Bloomberg.

Глава Минобороны Германии отмечает, что Европе следует готовиться к широкомасштабному нападению Российской Федерации. Ведь, считает Писториус, " Путин не остановится, когда война против Украины закончится".

"Он тоже это четко сказал. Так же четко, как Гитлер. Он также всегда говорил, что не остановится", — заметил немецкий министр.

Писториус назвал Черчилля сильным лидером с четким видением в трудные времена. По его словам, столкнувшись с войной, люди выбирают лидера, "которому они доверяют и за которым они идут, даже если он представляет мир в мрачных тонах".

"Мы должны решить сейчас: хотим ли подготовиться к реальной угрозе со стороны Путина, или хотим облегчить ему это", — подчеркнул Борис Писториус.

Как сообщалось, диктатор Владимир Путин восстанавливает еще одну традицию Третьего рейха. Он поручил организовать проведение конкурса для наставников "Быть, а не сдаваться!". Именно под таким лозунгом в нацистской Германии работала сеть национал-политических учебных заведений, где готовились кадры для НСДАП и СС.

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