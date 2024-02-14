Путин восстанавливает в России еще одну традицию Третьего рейха

Для вовлечения российских граждан в патриотическое воспитание хозяин Кремля поддержал использование девиза, который использовали нацисты.

Президент России Владимир Путин поручил организовать проведение специального конкурса для наставников "Быть, а не казаться!". Именно под таким лозунгом в нацистской Германии работала сеть национал-политических учебных заведений, где готовились кадры для НСДАП и СС.

На это обратил внимание журналист и блогер Денис Казанский в своем сообщении в Telegram.

"Организовать общероссийский конкурс наставников "Быть, а не казаться!", направленный на широкое вовлечение граждан в патриотическое воспитание", — говорится в перечне поручений главы государства-агрессоры.

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Документ, опубликованный на сайте Кремля, подписан по итогам заседания Госсовета в декабре 2023 года.

"Все бы ничего, но это уже было. И вы не поверите где – в Третьем Рейхе. После прихода к власти, нацисты создали в Германии систему национал-политических учебных заведений (NPEA), где проходили подготовку кадры НСДАП и СС. И девизом NPEA как раз был лозунг "Mehr sein als scheinen". То есть "Быть, а не казаться". Выпускники-эсэсовцы получали кинжалы и значки именно с этим девизом”, – написал Денис Казанский, иронически заметив, что у хозяина Кремля снова "сломалась денацификация".

Награда национал-политических учебных заведений с лозунгом "Быть, а не казаться" / Фото: Telegram / Денис Казанский

Наградной кинжал для эсэсовцев с этим же лозунгом / Фото: Telegram / Денис Казанский

Напомним, в российских регионах на фасадах административных зданий появились баннеры-триколоры с надписью "Один народ. Одна история. Одна страна". В Третьем Рейхе лозунг звучал так: "Один народ, один ⁠рейх, один фюрер".

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