Путін відновлює в Росії ще одну традицію Третього рейху

Для залучення російських громадян у патріотичне виховання господар Кремля погодив застосування девізу, який використовували нацисти.

Президент Росії Володимир Путін доручив організувати проведення спеціального конкурсу для наставників "Бути, а не здаватися!". Саме під таким гаслом у нацистській Німеччині працювала мережа націонал-політичних навчальних закладів, в яких готувалися кадри для НСДАП та СС.

На це звернув увагу журналіст та блогер Денис Казанський у своєму дописі в Telegram.

"Організувати загальноросійський конкурс наставників "Бути, а не здаватися!", спрямований на широке залучення громадян у патріотичне виховання", - йдеться у переліку доручень глави держави-агресорки.

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Документ, опублікований на сайті Кремля, підписано за підсумками засідання Держради у грудні 2023 року.

“Все б нічого, але це вже було. І ви не повірите де – у Третьому Рейху. Після приходу до влади нацисти створили у Німеччині систему націонал-політичних навчальних закладів (NPEA), де проходили підготовку кадри НСДАП та СС. І девізом NPEA було саме гасло "Mehr sein als scheinen". Тобто "Бути, а не здаватися". Випускники-есесівці отримували кинджали та значки саме з цим девізом”, - написав Денис Казанський, іронічно зауваживши, що у господаря Кремля знову "зламалася денацифікація".

Відзнака націонал-політичних навчальних закладів з гаслом "Бути, а не здаватися" / Фото: Telegram / Денис Казанський

Нагородний кинджал для есесівців з цим же гаслом / Фото: Telegram / Денис Казанський

Нагадаємо, у російських регіонах на фасадах адміністративних будівель з'явилися банери-триколори з написом "Один народ. Одна історія. Одна країна". У Третьому Рейху гасло звучало так: "Один народ, один ⁠рейх, один фюрер".

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