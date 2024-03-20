В окупованому Луганську підірвали авто: що відомо

Інциденти з вибухами невідомого походження на ТОТ продовжуються.
Так, у Луганську підірвали авто. Внаслідок цього щонайменше одна людина загинула.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський.
Наразі деталі встановлюються.
Раніше ГУР повідомило деталі ліквідації колаборантки, авто якої підірвали у Бердянську.
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