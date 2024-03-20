В окупованому Луганську підірвали авто: що відомо

Інциденти з вибухами невідомого походження на ТОТ продовжуються.

Так, у Луганську підірвали авто. Внаслідок цього щонайменше одна людина загинула.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

У Луганську підірвали авто, є загиблі

Наразі деталі встановлюються.

Раніше ГУР повідомило деталі ліквідації колаборантки, авто якої підірвали у Бердянську.

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