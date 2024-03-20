"США у захваті": Салліван зробив гучну заяву про війну в Україні

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван впевнений, що Палата представників ухвалить законопроєкт, що передбачає допомогу Україні.

Таку заяву Салліван зробив на брифінгу із керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком у Києві.

"Україна все ще стоїть, і стоїть вона завдяки хоробрості та відвазі, винахідливості та стійкості українського народу. Ми у Сполучених Штатах у захваті. Я сьогодні тут, щоб сказати, що ми віримо у вас. Ми віримо, що ви переможете. Ми віримо, що ви побудуєте світле майбутнє для українського народу. Сильніша демократія, стійка, безпечна країна, яка зможе відбити агресію. Ми будемо вашим партнером у цьому на кожному кроці", – заявив Джейк Салліван.

Радник президента США закликав Україну вірити у США і запевнив у продовженні американської підтримки.

"Я знаю, що тут є запитання через затримку ухвалення в Конгресі законопроєкту, що містить пакет допомоги, на яку ви по праву заслуговуєте і за яку президент Байден щодня бореться. 60 мільйонів доларів Сенат вже ухвалив. Тепер ми працюємо з Палатою представників, щоб ухвалити пакет допомоги. Ми впевнені, що нам вдасться це зробити", – зазначив радник Президента США.

Він також додав, що Білий Дім разом з коаліцією понад 50 країн підтримуватиме Україну, поки вона не переможе.

Нагадаємо, Пентагон оптимістично налаштований у питанні схвалення Конгресом США 60-мільярдного пакета допомоги Україні. З його слів, документ має "сильну підтримку" як республіканців, так і демократів у Конгресі.

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