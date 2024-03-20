Затримка допомоги Україні від США: у Пентагоні прокоментували

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки запевнили, що продовжують працювати з Конгресом щодо виділення допомоги України. Крім того, триває робота з міжнародними партнерами, аби Київ отримав все необхідне. Втім, із затримками допомоги "ризики зростають щодня".

Про це заявив речник Пентагона генерал-майор Патрік Райдер в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За його словами, наразі Пентагон працює з Конгресом над тим, аби додаткова допомога Україні таки була ухвалена.

"Справді, свою основну увагу приділяємо роботі з нашим Конгресом, щоби свідомі того факту, що сума та обсяг допомоги, який їм потрібен, справді потребує таких коштів, які ми просили від нашого Конгресу. Тож продовжуватимемо тісно співпрацювати з ними та намагатимемось забезпечити, щоб вони мали необхідну інформацію стосовно того, наскільки це важливо для України", - наголосив представник американського Міноборони.

Райдер каже, що важливою є безпекова допомога Києву. У цьому напрямку США тісно співпрацюють з міжнародною спільнотою. Крім того, Вашингтон разом з партнерами в межах коаліцій можливостей працюють над тим, аби допомогти Україні розбудувати оборону в довгостроковій перспективі.

"Отже, ми можемо багато чого зробити. Але, звісно, врешті-решт дуже важливо мати гроші, які стоять за цими зусиллями. І це те, над чим ми будемо продовжувати дуже наполегливо працювати", - зауважив Райдер.

Він наголошує, що Пентагон оптимістично налаштований у питанні схвалення Конгресом США 60-мільярдного пакету допомоги Україні. З його слів, документ має "сильну підтримку" як республіканців, так і демократів у Конгресі.

"З точки зору уряду США загалом та Міністерства оборони зокрема, ми зосереджені на тому, щоб отримати додаткову допомогу від нашого Конгресу. Що ми знаємо – так це те, що в Конгресі є сильна підтримка цього пакета обома партіями", - заявив Патрік Райдер.

Нагадаємо, американські конгресмени закликають голосувати за допомогу Україні вже цього тижня. Інакше - це питання можуть розглянути тільки після 9 квітня.

Раніше The Hill з посиланням на сенаторів-республіканців повідомляло, що спікер Майк Джонсон обіцяв розблокувати допомогу Україні, але зі змінами. За його словами, проєкт для підтримки України відрізнятиметься від того, який ухвалив Сенат.

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