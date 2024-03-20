Задержка помощи Украине от США: в Пентагоне прокомментировали

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки заверили, что продолжают работать с Конгрессом по выделению помощи Украины. Кроме того, идет работа с международными партнерами, чтобы Киев получил все необходимое. Впрочем, с задержками помощи "риски растут каждый день".

Об этом заявил спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер в интервью "Радио Свобода".

По его словам, сейчас Пентагон работает с Конгрессом над тем, чтобы дополнительная помощь Украине была принята.

"Действительно, свое основное внимание уделяем работе с нашим Конгрессом, чтобы осознать тот факт, что сумма и объем помощи, который им нужен, действительно нуждается в таких средствах, которые мы просили от нашего Конгресса. Поэтому будем продолжать тесно сотрудничать с ними и будем стараться обеспечить, чтобы у них была необходимая информация о том, насколько это важно для Украины", — подчеркнул представитель американского Минобороны.

Райдер говорит, что важна помощь безопасности Киеву. В этом направлении США тесно сотрудничают с международным сообществом. Кроме того, Вашингтон вместе с партнерами в рамках коалиций возможностей работают над тем, чтобы помочь Украине построить оборону в долгосрочной перспективе.

"Итак, мы можем многое сделать. Но, конечно, в конце концов, очень важно иметь деньги, которые стоят за этими усилиями. И это то, над чем мы будем продолжать очень упорно работать", — отметил Райдер.

Он отмечает, что Пентагон оптимистично настроен в вопросе одобрения Конгрессом США 60-миллиардного пакета помощи Украине. По его словам, у документа "сильная поддержка" как республиканцев, так и демократов в Конгрессе.

"С точки зрения правительства США в целом и Министерства обороны в частности, мы сосредоточены на том, чтобы получить дополнительную помощь от нашего Конгресса. Что мы знаем – так это то, что в Конгрессе сильная поддержка этого пакета обеими партиями", — заявил Патрик Райдер.

Напомним, американские конгрессмены призывают голосовать за помощь Украине уже на этой неделе. Иначе – этот вопрос могут рассмотреть только после 9 апреля.

Ранее The Hill со ссылкой на сенаторов-республиканцев сообщало, что спикер Майк Джонсон обещал разблокировать помощь Украине, но с изменениями. По его словам, проект для поддержки Украины будет отличаться от принятого Сенатом.

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