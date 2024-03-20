Беспилотники атаковали российский Энгельс: Минобороны говорит, что все сбили

Минобороны и местные чиновники традиционно молчат о последствиях.

В среду, 20 марта, на территории российского города Энгельса Саратовской области прогремели взрывы.

Местные сообщили, что над городом было слышно от 2 до 4 взрывов.

Сообщается, что перед взрывами жители Энгельса услышали в небе звук мотора. По их словам, в городе также сработала сирена.

Пользователи в соцсетях сообщают, что в районе аэродрома слышны взрывы, возник пожар и приехали спасатели.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что над Энгельсом якобы были уничтожены беспилотные летательные аппараты. Он уверяет, что противовоздушная оборона "сработала своевременно и эффективно".

"Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет", — написал Бусаргин в Telegram.

В Минобороны РФ говорят, что сбили пять украинских беспилотников – один над Белгородщиной, а четыре – в Саратовской области.

Отметим, что вблизи города Энгельс расположен российский аэродром стратегической авиации "Энгельс-2".