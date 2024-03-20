Мощные взрывы прогремели над городом Энгельс Саратовской области.

Об этом пишут рос "СМИ" со ссылкой на местных жителей.

Перед этим жильцы слышали звук двигателя в небе.

Очевидцы рассказали, что над городом послышалось от 2 до 4 громких звуков взрывов, от которых "дрожали окна в рамах".

По предварительным данным, сработала "система ПВО". Жители города утверждают, что перед этим слышали сирену.

Российские власти убеждают, что над городом якобы были ликвидированы беспилотники.

Напомним, 17 марта российские добровольцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" повторили свой призыв к жителям Курской и Белгородской областей, чтобы срочно эвакуировались. Ограниченная военная операция русских добровольцев продолжается.

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