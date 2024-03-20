Весеннее равноденствие 20 марта 2024: что стоит сделать

Весеннее равноденствие – важная точка на эзотерическом календаре.
Весеннее равноденствие, когда день и ночь имеют почти одинаковую продолжительность и сила света начинает преобладать, считается особым временем во многих эзотерических традициях.
Собрали некоторые способы, которые могут быть сделаны в этот день с точки зрения эзотерики:
- Символика баланса: весеннее равноденствие может рассматриваться как символическое выражение баланса между противоположностями, такими как свет и тьма, жизнь и смерть, мужская и женская. Это может быть использовано для саморефлексии и выравнивания внутренней гармонии.
- Символ перехода: весеннее равноденствие часто рассматривается как переходный момент между зимой и летом, что может символизировать переход или перезагрузку в жизни человека. Это может быть временем для отказа от старика и приветствия нового.
- Ритуалы и медитации: многие эзотерические традиции имеют ритуалы или медитации, посвященные весеннему равноденствию. Эти практики могут включать ритуалы с чисткой, обновлением или вовлечением положительной энергии.
- Заклинания и интенции: весеннее равноденствие может быть время для выражения намерений и пожеланий на будущее. Это может включать практику создания заклинаний или установление намерений во время медитации.
- Природа и связь с окружающей средой: многие эзотерические практики акцентируют связь с природой. Весеннее равноденствие может быть временем для времяпрепровождения на свежем воздухе, наблюдения за природой и практик связи с природными элементами.
Независимо от того, какие практики вы выбираете, важно помнить, что эзотерические подходы могут быть очень индивидуализированы, и важно следовать своему собственному внутреннему ощущению и интуиции.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее тарологиня предусмотрела ситуацию на фронте.
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