Таропрогноз на весну 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро – это отличный советчик, который может помочь вам стать лучшей версией себя. Также вы можете обратиться к ним за помощью в любое время суток. А для того чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на весну 2024 года.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта весны 2024 года "Тройка жезлов"

Эта карта Таро свидетельствует о прозорливости, экспансии, исследованиях, созерцаниях. Она рассказывает о достижении вершины, уверенности в завтрашнем дне, поиске новых возможностей, желании следовать новым ориентирам, знаниям, когда нужно действовать, предвидению будущих событий, началу нового путешествия, осознанию своих намерений, пониманию смысла своих действий.

Это очень творческая карта, призывающая исследовать собственные возможности. Сейчас вы преодолели определенный этап в своей жизни, поэтому следует оглянуться вокруг, что двигаться дальше, прежде чем выбрать новый путь.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта весны 2024 года "Четверка мечей"

Эта карта говорит о важности отдыха, временном убежище, определенных ожиданиях, внутренних страхах, привидениях прошлых чувств, вынужденном уединении и спокойствии, получении своего места в мире, взгляде на ситуацию со стороны, восстановлении сил, критической оценке своих целей, отказе от борьбы за нужды.

Прошлое мешает вам двигаться дальше. Вы зашли в тупик и парализованы своими страхами и неуверенностью, которую навязали вам прошлые неудачи, боли, разочарования и предательства. Необходимо трезво обдумать свои страхи – и они исчезнут.

Противостояние с другими людьми сейчас неуместно. Лучше отступить, подумать и увидеть подлинную суть ситуации. Передохните, чтобы подготовиться к предстоящим событиям и переживаниям.

Прогноз Таро на финансы

Карта весны 2024 года "Звезда"

Эта карта свидетельствует о вдохновении, идеальной любви, раскрытии истины. Она напоминает об осуществлении мечтаний, подсказывает, что для счастья необходимы самоанализ и твердые убеждения, говорит о свете в конце тоннеля, твердой вере в успех, идеализации человека или цели, повышении интуиции и новом уровне доверия в отношениях с людьми.

Ваше самовыражение достигнет высочайшей точки, вы сможете работать чуть ли не с энергиями Вселенной, надеяться на лучшее и быть уверенными в своем будущем. Ситуация достаточно оптимистичная, но вам нужно верить в себя.

Для начала следует восстановить мир в своей душе и вы будете довольны собой и своим путём в жизни. Но "Звезда" – это больше карта вдохновения, чем практических советов.

Также читайте Таропрогноз на март 2024 года: что карты нам предвещают

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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