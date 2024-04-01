2 апреля — какой церковный праздник, почему нельзя ссориться и веселиться

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 2 апреля, в православном календаре день памяти святого иеромонаха Тита Чудотворца. Он был выдающимся представителем христианской церкви, который заслужил уважение и любовь верующих своей добродетельной жизнью и чудотворными поступками. Он родился в Студийском монастыре у Константинополя в IX веке и с юных лет предпочитал духовное развитие и постоянные писты.

Преподобный Тит известен своими чудотворными поступками, которые Бог наделил его добродетельной жизнью. Он исцелял больных, восстанавливал здоровье и волю отчаявшимся. Во время иконоборчества, охватившего Византию в VIII и IX веках, он мужественно отстаивал православное уважение икон и отказался выполнять приказы императора, пытавшегося уничтожить христианские святыни.

Приметы 2 апреля

Народные приметы 2 апреля / Фото: Unsplash

Закричала перепелка – будет много травы и хлеба.

Расчирикались воробьи – к солнечному дню.

Ворона каркает – к беде.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки прислушивались к кукушке. Считалось, что любое веселье закончится бедой в семье. Также очень важно было избегать ссор. Существовало поверье, что любая ссора с близким человеком ведет к расставанию.

Что можно делать завтра

По народным приметам в этот день обязательно меняли постельное белье. Верили, что этим помогают сменить неудачи на успех. Также день считался благоприятным для торговли. Чем больше прибыли получить, тем больше его будет в течение года.

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