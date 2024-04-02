Астрологический прогноз на 2 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: начинать новые дела не следует, а вот завершать те, что уже находятся в работе, не только можно, но и нужно: результат окажется быстрым и эффективным.

Символ дня: Цербер.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: оранжевый, охра, коралловый, терракотовый.

Счастливые камни дня: сардер, черный нефрит, крокодилит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, бывают продолжительными, поэтому, почувствовав первые симптомы, необходимо сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: питание нынешнего дня должно быть умеренным, количество мясо и рыбы нужно ограничить, от алкоголя отказаться категорически.

Стрижка дня: день, когда нежелательно не только стричься, но и вообще трогать волосы.

Дачные работы дня: можно обрезать, прививать и корректировать наземную часть деревья и кустов.

Магия и мистика дня: можно выставлять энергетическую защиту и – разумеется, с помощью профессионального астролога – переписывать гороскоп.

Сны дня: сны нынешнего дня обманчивы, поэтому принимать их на веру не стоит.

Табу дня: нельзя отвечать грубостью на грубость, а оскорблением на оскорбление – конфликтов нужно избегать.

Цитата дня: «Какая разница, кто сильнее, кто умнее, ко красивее,, кто богаче? В конечном счете имеет значение только то, счастливый человек или нет» (Ошо).

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