Астрологический прогноз на 2 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: начинать новые дела не следует, а вот завершать те, что уже находятся в работе, не только можно, но и нужно: результат окажется быстрым и эффективным.
Символ дня: Цербер.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: оранжевый, охра, коралловый, терракотовый.
Счастливые камни дня: сардер, черный нефрит, крокодилит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, бывают продолжительными, поэтому, почувствовав первые симптомы, необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: питание нынешнего дня должно быть умеренным, количество мясо и рыбы нужно ограничить, от алкоголя отказаться категорически.
Стрижка дня: день, когда нежелательно не только стричься, но и вообще трогать волосы.
Дачные работы дня: можно обрезать, прививать и корректировать наземную часть деревья и кустов.
Магия и мистика дня: можно выставлять энергетическую защиту и – разумеется, с помощью профессионального астролога – переписывать гороскоп.
Сны дня: сны нынешнего дня обманчивы, поэтому принимать их на веру не стоит.
Табу дня: нельзя отвечать грубостью на грубость, а оскорблением на оскорбление – конфликтов нужно избегать.
Цитата дня: «Какая разница, кто сильнее, кто умнее, ко красивее,, кто богаче? В конечном счете имеет значение только то, счастливый человек или нет» (Ошо).
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