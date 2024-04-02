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Астрологический прогноз на 2 апреля

Астрологический прогноз на 2 апреля

Цербер - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: начинать новые дела не следует, а вот завершать те, что уже находятся в работе, не только можно, но и нужно: результат окажется быстрым и эффективным. 

Символ дня: Цербер. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, охра, коралловый, терракотовый. 

Счастливые камни дня: сардер, черный нефрит, крокодилит. 

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, бывают продолжительными, поэтому, почувствовав первые симптомы, необходимо сразу же обратиться к врачу. 

Питание дня: питание нынешнего дня должно быть умеренным, количество мясо и рыбы нужно ограничить, от алкоголя отказаться категорически. 

Стрижка дня: день, когда нежелательно не только стричься, но и вообще трогать волосы. 

Дачные работы дня: можно обрезать, прививать и корректировать наземную часть деревья и кустов. 

Магия и мистика дня: можно выставлять энергетическую защиту и – разумеется, с помощью профессионального астролога – переписывать гороскоп. 

Сны дня: сны нынешнего дня обманчивы, поэтому принимать их на веру не стоит. 

Табу дня: нельзя отвечать грубостью на грубость, а оскорблением на оскорбление – конфликтов нужно избегать. 

Цитата дня: «Какая разница, кто сильнее, кто умнее, ко красивее,, кто богаче? В конечном счете имеет значение только то, счастливый человек или нет» (Ошо). 

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