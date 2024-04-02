На Белгородищине объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе в РФ была запущена сирена ракетной опасности.

Об этом информировали местные власти.

Также она даже раздавала советы о том, что нужно делать в такой момент.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванна, туалет, амбар). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или в другое безопасное место", — написали россияне.

В то же время через 11 минут тревогу отменили.

Как сообщал ТСН.ua, в Белгороде уже пишут заявления в Следственный комитет (СК) на военные армии РФ, которые неоднократно бросали бомбы на область. Жители города требуют привлечь к ответственности военных.

Напомним, накануне армия России снова атаковала Белгородскую область авиабомбами – еще две ФАБ сбросили с российских самолетов.

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