В России масштабный пожар на военном предприятии: все детали (видео)

Вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь, а еще когда огонь горит где-то у соседей. 1 апреля снова "что-то взорвалось" на одном из крупнейших оборонных заводов РФ, погасить пожар не удается.

Все детали не печального события рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Что произошло на русском заводе?

В Екатеринбурге "атас" горит один из самых масштабных оборонных заводов Российской Федерации.

Как только вы увидели, как огнем охватывает "Уралмашзавод", это, к слову, главное предприятие России по производству буровых установок и другого горнодобывающего оборудования, которое юзают на так называемой "СВО". Предварительно горит цех, в котором было около 500 литров лака, россияне снимают видео с разных уголков города, ведь дым охватывает весь Екатеринбург. По состоянию на 13:00 площадь возгорания достигла 4 тысяч квадратных метров. А поскольку внутри горящего здания находятся лакокрасочные материалы в большом объеме, есть угроза дальнейшего распространения огня и взрыва.

К слову, почему начался пожар, сейчас официально не говорят, впрочем, свидетели пожара говорят, что перед этим "что-то взорвалось". Кроме этого, на этом заводе производилось оборудование для металлургии, горнодобывающей промышленности и энергетики. Завод введен в эксплуатацию в 1933 году. В настоящее время производит оборудование для горнодобывающего комплекса, металлургии, цементной промышленности, энергетической отрасли, подъемнотранспортное и другое оборудование.

Странные пожары в России

Словом, Россия действительно горит как бензоколонка. Так что на нефтеперерабатывающих заводах творилось что-то неладное. В последнее время СБУ успешно атаковала, по меньшей мере, 12 нефтеперерабатывающих заводов в России и это еще без учета операций Главного управления разведки Минобороны Украины, которое также наносит удары по российским НПЗ. Чем полезны такие атаки и чего ждать дальше, недавно рассказал руководитель СБУ Василий Малюк.

Сколько НПЗ уже вспыхнуло?

Напомним, что атаки были совершены в ночь на 12 марта, тогда дроны атаковали Курскую, Белгородскую, Тульскую, Воронежскую, Нижегородскую, Брянскую, Ленинградскую, Орловскую области РФ, а также Москву. В городе Орел слышали взрывы в районе нефтебазы, где вспыхнул пожар. Также горела нефтебаза компании ЛУКОЙЛ в Нижегородской области.

13 марта дроны атаковали Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую, Ленинградскую и Липецкую области России, а также нефтезавод в Рязани, где произошел серьезный пожар.

Ночью 16 марта в Самарской области РФ вспыхнул пожар на двух нефтеперерабатывающих заводах — российские СМИ снова писали об атаке беспилотников. 17 марта на одном из заводов в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ также возник пожар в результате атаки дронов.

Эти атаки точно напугали рашистов, потому что российские власти пытаются усилить защиту НПЗ от атак украинских дронов, об этом сообщило движение АТЕШ. В сообщении партизан в Telegram говорится, что их источник на одном из НПЗ рассказал, что предприятиям дали указания закупить системы РЭБ для противодействия украинским беспилотникам дальнего действия. Основной выбор пал на мобильные комплексы типа Скворец. Эти системы РЭБ активно применяются армией РФ в войне против Украины. В АТЕШ заявили, что помимо приобретения новых систем РЭБ на предприятиях укрепляют резервуары мешками с песком. Также используют маскировочные сети, а в ночное время суток выключают освещение.

Карма в действии

Кроме того, еще и карма догоняет россиян. Стоит вспомнить, как оккупанты сами же снова устроили по Белгородской области авиабомбами, которыми терроризируют украинские города. Случилось это 31 марта. Авиабомбы ФАБ-500 обнаружили в районе хутора Нина. А в районе села Крюково нашли воронку, в которой предварительно также находится ФАБ-500. Таким образом, это уже 16 случай за последние две недели.

Некоторым местным уже даже лопается терпение от "СВО", поэтому один житель Белгорода Иван Матвеев даже решился написать заявление в Следственный комитет на военных армиях РФ, которые неоднократно бросали бомбы на область. Муж требует привлечь их к ответственности, вряд ли получится, конечно, но попытка хорошая.

Всего за прошлую неделю в Белгороде от обстрелов пострадали 645 объектов. Так бывает, когда думаешь, что нападение на мирную страну — это освобождение и спасение, потому что в случае россиян такое вылезает только боком и мы это уже наблюдаем.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Это можно смотреть вечно! В России пылает крупный оборонный завод "Уралмаш"!

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