В России поезд протаранил автобус с людьми – есть жертвы (видео)

В Ярославской области РФ скорый поезд столкнулся с пассажирским автобусом на переезде в селе Берендеево – в результате аварии погибли водитель и семь пассажиров.

Об этом пишет издание "Медуза".

Причиной аварии стал выезд автобуса на пути перед приближающимся поездом, следовавшим из Архангельска в Москву

Как сообщила "Северная" железная дорога РФ, машинист экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным, чтобы избежать столкновения. Машинист поезда пострадал.

Как пишет Mash, автобус выкатился на рельсы на запрещающий сигнал.

По данным Baza, автобус заглох и не успел проехать железнодорожный переезд. Транспортная прокуратура заявила, что автобус остановился на переезде из-за поломки.

Из-за аварии задерживаются четыре поезда, следовавших в Москву из Архангельска, Воркуты, Абакана и Ярославля.

Напомним, в России произошел пожар на "Уралмаше". В Минэнерго со ссылкой на открытые источники указывают, что пожару предшествовал взрыв, после которого над заводом поднялся столб черного дыма.

Читайте также ведущие новости дня: