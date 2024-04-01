В Росії потяг протаранив автобус з людьми – є жертви (відео)

У Ярославській області РФ швидкісний потяг зіткнувся із пасажирським автобусом на переїзді у селі Берендєєво – в результаті аварії загинули водій та семеро пасажирів.

Про це пише видання "Медуза".

Причиною аварії став виїзд автобуса на колії перед поїздом, що наближався, та прямував з Архангельська до Москви.

Як повідомила "Північна" залізниця РФ, машиніст екстрено загальмував, але відстань була недостатньою, щоб уникнути зіткнення. Машиніст поїзда постраждав.

Як пише Mash, автобус викотився на рейки на заборонний сигнал.

За даними Baza, автобус заглох і не встиг проїхати залізничний переїзд. Транспортна прокуратура заявила, що автобус зупинився на переїзді через поломку.

Через аварію затримуються чотири потяги, які прямували до Москви з Архангельська, Воркути, Абакана та Ярославля.

Нагадаємо, в Росії сталася пожежа на "Уралмаші". В Міненерго з посиланням на відкриті джерела вказують, що пожежі передував вибух, після якого над заводом піднявся стовп чорного диму.

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