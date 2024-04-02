На Бєлгородищині оголосили ракетну небезпеку

У Бєлгороді та Бєлгородському районі в РФ було запущено сирену ракетної небезпеки.

Про це інформувала місцева влада.

Також вона навіть роздавала поради про те, що потрібно робити у такий момент.

"Якщо ви знаходитесь вдома – не підходьте до вікон. Сховайтеся в приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, туалет, комора). Якщо ви знаходитесь на вулиці - спустіться в укриття або в інше безпечне місце", - написали росіяни.

Водночас за 11 хвилин тривогу скасували.

Як повідомляв ТСН.ua, у Бєлгороді вже пишуть заяви до Слідчого комітету (СК) на військових армії РФ, які неодноразово кидали бомби на область. Мешканці міста вимагають притягнути до відповідальності військових.

Нагадаємо, напередодні армія Росії знову атакувала Бєлгородську область авіабомбами – ще дві ФАБ скинули з російських літаків.

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