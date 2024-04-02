На Сумщині пролунало 113 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 1 квітня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 113 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів). Також були обстріли FPV-дронами (3 вибухи).

Шалигинська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Хотінська громада: здійснено обстріли з мінометів (6 вибухів), РСЗВ (20 вибухів), артилерії (4 вибухи) та обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл FPV-дроном (1 вибух), авіаудар з літака ракетами типу НАР (4 вибухи) та мінометний обстріл (3 вибухи). Внаслідок мінометного обстрілу поранено одну людину.

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Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів) та артобстріл (4 вибухи).

Свеська громада: відбувся обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Великописарівська громада: ворог вдарив з мінометів (32 вибухи).

Краснопільська громада: нанесено авіаудари з гелікоптера ракетами типу НАР (12 вибухів).

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Сумщині окупанти скинули дві бомби на школу.

Додамо, що у Сумській області оголосили примусову евакуацію 54 дітей. Причиною називають безпекову ситуацію у трьох населених пунктах Шосткинського району.

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