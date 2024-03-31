Українські підрозділи зупинили диверсантів на Сумщині — Генштаб

Українські підрозділи зупинили спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника в районі населеного пункту Стара Гута Сумської області.

Про це йдеться у зведенні 31 березня.

Загалом, ворог завдав 23 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж українського кордону, зазначає Генштаб.

"Нашими підрозділами зупинено спробу проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Стара Гута Сумської області", - йдеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському бійці ЗСУ відбили три атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Першотравневе Харківської області та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Роздолівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Семенівка, Уманське, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Побєда та Урожайне Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Гостре, Максимільянівка, Костянтинівка, Урожайне Донецької області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та 1 артилерійському засобу ворога.