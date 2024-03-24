Таємний козир Путіна: Гудименко про наслідки теракту у "Крокусі" для України

Гудименко зауважив, що українці досі вірять, що РФ має якийсь таємний козир у війні. Він наголосив, що Росія вже показала нам майже все зло, на яке спроможна.

У Росії не залишилося жодного козиря, крім ядерної зброї, тому не потрібно шукати якісь потаємні причини чи мотиви, навіщо Кремлю був потрібен теракт у Підмосков'ї.

Таку думку висловив ветеран війни, громадський діяч Юрій Гудименко.

"Після полумʼяного концерту у "Крокусі" багато людей висловлювались про те, що це ж постановка, це ж спеціально, і тепер Путін як зробить щось, і буде нам ще важче. Я хочу зафіксувати не те, що Путін зробив (бо він якраз нічого не зробив і майже добу ховався). Я хочу зафіксувати цей страх нашого суспільства", – каже Гудименко.

Військовий зауважив, що українці досі вважають, що у Росії залишився якийсь таємний козир, і потрібен лише привід, щоб його розіграти.

"Козир є, він не таємний, називається "ядерна зброя". Все інше – не козирі, а звичайні карти. Та і цей, судячи з різкого зменшування згадок, (ядерна зброя. - Ред.) Кремлем вже не вважається за козир", – вважає Гудименко.

Він зауважує, що Росії не потрібні були жодні теракти, аби:

почати повномасштабну війну у лютому 2022 року;

зробити різанину у Бучі та інших українських містах;

проголосити попередню мобілізацію у вересні 2022 року;

обстріляти ДніпроГЕС у Запоріжжі за добу до "Крокуса";

"Єдина реальна загроза для нас була б, якби вони дійсно заморочилися над провокацією, щоб відвернути від нас підтримку союзників. Але тоді б стрільці бігали по "Крокусу" у вишиванках з оселедцями і криками "Слава Бандері". Бо росіяни не вміють робити красиво. Просто не вміють і все.

І врешті решт треба перестати боятися їх таким страхом, який паралізує. Це не допомагає нам виживати. Страх це природно і нормально, але страх продуктивний. Страх, що додає сил, а не забирає", – зазначає ветеран.

Гудименко наголосив, що Росія вже показала нам майже все зло, на яке спроможна.

"Ми маємо взяти це зло, перерахувати, облікувати і спитати сторицею. І нехай наш страх допомагає цьому.

Страшно? Задонать.

Страшно? Мобілізуйся.

Страшно? Здай кров для поранених.

Дай страху стати твоєю зброєю. Не дай йому влади над тобою", – радить військовий.

Нагадаємо, що у п'ятницю ввечері в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту “Пікнік”. Сьогодні, 24 березня, у Росії заявили, що кількість загиблих зросла до 137 людей.

За інформацією Reuters, за терактом у “Крокус Сіті” стоїть ІДІЛ-К. Вона діє переважно в Афганістані та сусідніх країнах, зокрема, у Таджикистані, громадян якого затримали російські силовики.

Військово-політичний оглядач групи Олександр Коваленко розповів, які наслідки теракту будуть для самих росіян.

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