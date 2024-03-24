Таємний козир Путіна: Гудименко про наслідки теракту у "Крокусі" для України

Гудименко зауважив, що українці досі вірять, що РФ має якийсь таємний козир у війні. Він наголосив, що Росія вже показала нам майже все зло, на яке спроможна.
У Росії не залишилося жодного козиря, крім ядерної зброї, тому не потрібно шукати якісь потаємні причини чи мотиви, навіщо Кремлю був потрібен теракт у Підмосков'ї.
Таку думку висловив ветеран війни, громадський діяч Юрій Гудименко.
"Після полумʼяного концерту у "Крокусі" багато людей висловлювались про те, що це ж постановка, це ж спеціально, і тепер Путін як зробить щось, і буде нам ще важче. Я хочу зафіксувати не те, що Путін зробив (бо він якраз нічого не зробив і майже добу ховався). Я хочу зафіксувати цей страх нашого суспільства", – каже Гудименко.
Військовий зауважив, що українці досі вважають, що у Росії залишився якийсь таємний козир, і потрібен лише привід, щоб його розіграти.
"Козир є, він не таємний, називається "ядерна зброя". Все інше – не козирі, а звичайні карти. Та і цей, судячи з різкого зменшування згадок, (ядерна зброя. - Ред.) Кремлем вже не вважається за козир", – вважає Гудименко.
Він зауважує, що Росії не потрібні були жодні теракти, аби:
- почати повномасштабну війну у лютому 2022 року;
- зробити різанину у Бучі та інших українських містах;
- проголосити попередню мобілізацію у вересні 2022 року;
- обстріляти ДніпроГЕС у Запоріжжі за добу до "Крокуса";
"Єдина реальна загроза для нас була б, якби вони дійсно заморочилися над провокацією, щоб відвернути від нас підтримку союзників. Але тоді б стрільці бігали по "Крокусу" у вишиванках з оселедцями і криками "Слава Бандері". Бо росіяни не вміють робити красиво. Просто не вміють і все.
І врешті решт треба перестати боятися їх таким страхом, який паралізує. Це не допомагає нам виживати. Страх це природно і нормально, але страх продуктивний. Страх, що додає сил, а не забирає", – зазначає ветеран.
Гудименко наголосив, що Росія вже показала нам майже все зло, на яке спроможна.
"Ми маємо взяти це зло, перерахувати, облікувати і спитати сторицею. І нехай наш страх допомагає цьому.
- Страшно? Задонать.
- Страшно? Мобілізуйся.
- Страшно? Здай кров для поранених.
Дай страху стати твоєю зброєю. Не дай йому влади над тобою", – радить військовий.
Нагадаємо, що у п'ятницю ввечері в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту “Пікнік”. Сьогодні, 24 березня, у Росії заявили, що кількість загиблих зросла до 137 людей.
За інформацією Reuters, за терактом у “Крокус Сіті” стоїть ІДІЛ-К. Вона діє переважно в Афганістані та сусідніх країнах, зокрема, у Таджикистані, громадян якого затримали російські силовики.
Військово-політичний оглядач групи Олександр Коваленко розповів, які наслідки теракту будуть для самих росіян.
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