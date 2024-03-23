За терактом у “Крокус Сіті” стоїть ІДІЛ-К: що відомо про цих терористів — Reuters

Росія вважається заклятим ворогом організації з часів війни в Чечні, а також через дії в Сирії, де РФ скидала бомби на позиції ІДІЛ від імені диктатора Башара Асада.

До теракту у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї причетна філія ІДІЛ, яка відома як “Ісламська держава, провінція Хорасан” або ІДІЛ-К. Вона діє переважно в Афганістані та сусідніх країнах, зокрема, у Таджикистані, громадян якого затримали російські силовики.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

Свою назву ця філія “Ісламської держави” отримала від давньої назви регіону, який включав частини Ірану, Туркменістану та Афганістану. Вона виникла в східному Афганістані наприкінці 2014 року та швидко завоювала репутацію як надзвичайно жорстоке угруповання.

Донедавна ІДІЛ-К була однією з найактивніших регіональних філій, але кількість бойовиків зменшилася після свого піку приблизно у 2018 році через втрати в боях з Талібаном та силами США в Афганістані.

Найвідоміші теракти

Цього року США перехопили повідомлення, які підтверджують, що група здійснила подвійні вибухи в Ірані, внаслідок яких загинули майже 100 людей.

У 2021 році це угруповання було відповідальним за масштабну атаку на міжнародний аеропорт Кабула, внаслідок якої загинули 13 американських військових і десятки мирних жителів під час евакуації з країни, де до влади прийшов Талібан.

У вересні 2022 року бойовики ІДІЛ-К взяли на себе відповідальність за смертоносний теракт у російському посольстві в Кабулі.

У березні 2024 року старший генерал США на Близькому Сході заявив, що ІДІЛ-К може атакувати інтереси США та Заходу за межами Афганістану.

Цього тижня в Німеччині було заарештовано двох афганців, які, за попередніми даними, є членами ІДІЛ-К і готували напад із застосуванням вогнепальної зброї на парламент Швеції.

Від імені ІДІЛ-К діяв також імовірний терорист таджицького походження, якого підозрюють у плануванні атаки на Кельнський собор та собор Святого Стефана у Відні.

Чому ІДІЛ-К атакує Росію

Експерти кажуть, що теракт в "Крокус Сіті Хол" міг бути здійснений через те, що група виступає проти російського президента Володимира Путіна в останні роки.

“Останні два роки ІДІЛ-К була зосереджена на Росії, часто критикуючи Путіна у своїй пропаганді”, — сказав Колін Кларк із вашингтонської дослідницької групи Soufan Centre.

Майкл Кугельман з Вашингтонського центру Вільсона заявив, що ІДІЛ-К “вважає Росію співучасником діяльності, яка регулярно пригнічує мусульман”. Він додав, що до складу угруповання також входять низка центральноазіатських бойовиків, які мають власні претензії до Москви.

Росія також вважається заклятим ворогом організації з часів війни в Чечні, а також через дії в Сирії, де РФ скидала бомби на позиції ІДІЛ від імені диктатора Башара Асада.

Нагадаємо, у суботу, 23 березня, угруповання джихадистів "Ісламська держава" (ІД) оприлюднило заяву з подробицями про вчорашній напад на концертний зал “Крокус Сіті Холл” на околиці Москви. Теракт пояснюють війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом".

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