За терактом в "Крокус Сити" стоит ИГИЛ-К: что известно об этих террористах — Reuters

Россия считается заклятым врагом организации со времен войны в Чечне, а также из-за действий в Сирии, где РФ сбрасывала бомбы на позиции ИГИЛ от имени диктатора Башара Асада.

К теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье причастен филиал ИГИЛ, который известен как "Исламское государство, провинция Хорасан" или ИГИЛ-К. Она действует преимущественно в Афганистане и соседних странах, в частности, в Таджикистане, граждане которого были задержаны российскими силовиками.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Свое название этот филиал "Исламского государства" получил от древнего названия региона, который включал части Ирана, Туркменистана и Афганистана. Она возникла в восточном Афганистане в конце 2014 года и быстро завоевала репутацию жесточайшей группировки.

До недавнего времени ИГИЛ-К был одним из самых активных региональных филиалов, но количество боевиков уменьшилось после своего пика примерно в 2018 году из-за потерь в боях с Талибаном и силами США в Афганистане.

Самые известные теракты

В этом году США перехватили сообщения, подтверждающие, что группа произвела двойные взрывы в Иране, в результате которых погибли почти 100 человек.

В 2021 году эта группировка была ответственна за масштабную атаку на международный аэропорт Кабула, в результате которой погибли 13 американских военных и десятки мирных жителей во время эвакуации из страны, в которой к власти пришел Талибан.

В сентябре 2022 года боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за смертоносный теракт в российском посольстве в Кабуле.

В марте 2024 года старший генерал США на Ближнем Востоке заявил, что ИГИЛ может атаковать интересы США и Запада за пределами Афганистана.

На этой неделе в Германии были арестованы два афганца, которые, по предварительным данным, являются членами ИГИЛ-К и готовили нападение с применением огнестрельного оружия на парламент Швеции.

От имени ИГИЛ-К действовал также вероятный террорист таджикского происхождения, подозреваемый в планировании атаки на Кельнский собор и собор Святого Стефана в Вене.

Почему ИГИЛ-К атакует Россию

Эксперты говорят, что теракт в "Крокус Сити Холл" мог быть совершен из-за того, что группа выступает против российского президента Владимира Путина в последние годы.

"Последние два года ИГИЛ-К была сосредоточена на России, часто критикуя Путина в своей пропаганде", — сказал Колин Кларк из вашингтонской исследовательской группы Soufan Centre.

Майкл Кугельман из Вашингтонского центра Вильсона заявил, что ИГИЛ-К "считает Россию соучастником деятельности, регулярно подавляющей мусульман". Он добавил, что в состав группировки также входят ряд центральноазиатских боевиков, имеющих собственные претензии к Москве.

Россия также считается заклятым врагом организации со времен войны в Чечне, а также из-за действий в Сирии, где РФ сбрасывала бомбы на позиции ИГИЛ от имени диктатора Башара Асада.

Напомним, в субботу, 23 марта, группировка джихадистов "Исламское государство" (ИД) обнародовала заявление с подробностями о вчерашнем нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" на окраине Москвы. Теракт объясняют войной между "Исламским государством" и "странами, борющимися с исламом".

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