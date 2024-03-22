Как Путин в этот раз использует теракт в Подмосковье: прогноз аналитика

Хозяин Кремля использовал сценарий 1999 года, который помог ему развязать Вторую чеченскую войну и прийти к власти.

Практически сразу после выборов российский президент Владимир Путин организовал ужасный теракт против россиян. По всей вероятности, это сделано для того, чтобы обвинить Украину в терроризме и усилить бомбовые удары по украинским городам и оправдывать убийства мирных людей.

Такое мнение по поводу стрельбы и пожара в концертном зале "Крокус Сити Холл" под Москвой, произошедшей вечером 22 марта, высказал журналист и военно-политический обозреватель Юрий Бутусов.

По его словам, Путин использовал сценарий 1999 года, который помог ему развязать Вторую чеченскую войну и прийти к власти, одержав победу на президентских выборах. Тогда российские силовики по указанию премьер-министра Путина устроили взрывы домов в Москве.

"Конечно, что террористов всех найдут и убьют, возможно, оставят одного, признающегося, что его готовили в Украине, будут найдены украинские документы", — предположил Бутусов.

Журналист считает, что Путину нужны горы трупов в Москве для того, чтобы провести новую волну мобилизации в армию и погнать новые толпы на "мясные штурмы", а также дискредитировать поддержку Украины за границей обвинениями в терроризме и вызвать сочуствие к РФ.

"Чтобы обвинить Украину в терроризме и усилить бомбовые удары по украинским городам и оправдывать убийства мирных людей, детей, инфраструктуры. Чтобы записать в террористы весь украинский народ, как в 1999 году после взрывов в Москве в террористы записали всех чеченцев”, — напомнил он.

По мнению аналитика, ответ Украины должен заключаться в создании наконец четкой стратегии обороны, которая до сих пор у нас отсутствует, немедленном принятии новой системы мобилизации, немедленном проведении реформ в армии на основе опыта двух лет полномасштабной войны.

"Идет война за выживание, и сегодня Путин показал, что убьет столько россиян, сколько ему нужно для достижения его политических целей, а жизнь украинцев считать Россия не собирается вообще", — резюмировал он.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина "совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям" и призвал Российскую Федерацию остановиться в терроризме как методе ведения войны против своего населения и против Украины.

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