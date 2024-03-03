В России сообщили о последствиях ночного боя с повстанцами в Ингушетии: видео

Местные повстанцы, считающие Ингушентию оккупированной РФ, на протяжении 16 часов оказывали вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения российской ФСБ.
Во входящей в состав Российской Федерации северокавказской республике Ингушетия группа из шести местных повстанцев дала бой спецподразделению российской ФСБ. Вечером в субботу, 2 марта, российские силовики пытались задержать боевиков в квартире многоэтажки в городе Карабулак. В ответ они открыли огонь.
Как сообщают местные Telegram-каналы, бой длился почти 16 часов.
Бойцы силовых структур путинского режима совершали беспорядочный обстрел жилых зданий в квартале боевого столкновения, используя стрелковое и тяжелое вооружение, включая гранатометы. В результате под огонь силовиков попадали даже близлежащие дома.
Российские власти заверили, что жители близлежащих домов были эвакуированы. Однако в местных пабликах сообщили о госпитализации мирных жителей с огнестрельными ранениями.
Лишь около полудня воскресенья, 3 марта, стрельба затихла. Российские власти сообщили о ликвидации всех шести боевиков. Ни один из них не сложил оружие и не сдался. О потерях среди силовиков не сообщается.
В соцсетях сообщают, что бой со спецназначенцами ФСБ вела группа Амирхана Гуражева, которой в прошлом году удалось совершить несколько успешных нападений на российских силовиков, в том числе на пост ДПС.
Напомним, накануне в городе Карабулак в Ингушетии российские власти ввели режим антитеррористической операции, после чего силовики начали бой с неизвестными, находившимися в квартире на третьем этаже многоквартирного дома.
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