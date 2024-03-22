Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи

В новый пакет войдут дроны и системы ПВО.

Украина получит новый пакет военной помощи отВеликобритании, стоимость которого составляет 60 млн. фунтов стерлингов (около 75,5 млн. долларов США).

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Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в соцсети Х.

В ведомстве отметили, что в новый пакет войдут дроны и системы ПВО.

"Новый пакет военной поддержки стоимостью 60 миллионов фунтов стерлингов от Международного фонда для Украины, которым руководит Великобритания, предоставит новые современные беспилотники наблюдения для поддержки Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Британии заявили, что в новом пакете будут способы обеспечения систем противовоздушной обороны, которые помогут обезопасить украинское небо.

Напомним, ранее сообщалось, что первые украинские пилоты прошли обучение на F-16 в Великобритании.

Кроме того, мы ранее информировали, что бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что отправление британских войск в Украину "нельзя исключать".

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