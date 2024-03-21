Украина стремительно производит боеприпасы — WP

Украина практически не производила оружие до того, как Россия ворвалась в феврале 2022 года.

Но местная вооруженная промышленность сейчас преуспевает.

Об этом пишет The Washington Post.

Заводы выбрасывают снаряды, минометы, военные машины, ракеты и другие предметы, важные для военных усилий. В 2023 году производство выросло втрое, в этом году ожидается увеличение в шесть раз, заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства в январе.

"Местного производства недостаточно, чтобы компенсировать потерю международной поддержки, особенно оружия из Соединенных Штатов. Но поскольку пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов США остановился в Конгрессе, отечественное производство является критическим, чем когда-либо", — говорится в сообщении.

Некоторые важные предметы, такие как беспилотники, изменившие способ ведения войны, Украина уже производит 90 процентов того, что ей нужно, заявил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, на конференции в прошлом месяце.

Среди этих предметов – беспилотные летательные аппараты дальнего полета, которые в последние недели поразили нефтяные объекты в глубине России, а также морские беспилотники, которые нанесли серьезный ущерб российскому Черноморскому флоту и помогли восстановить морские пути для экспорта украинского зерна. Украина также создает собственные минометы и артиллерийские снаряды советского образца калибра 122 и 152 мм.

Украинские оборонные компании также пытаются удовлетворить наибольшую потребность военных, создавая собственные 155-миллиметровые снаряды по стандарту НАТО, необходимые для артиллерийских систем, поставляемых западными сторонами Украины.

Этих снарядов на фронте крайне не хватает, но официальный представитель государственного оборонного предприятия Укроборонпром сказал, что производство начнется не раньше второй половины этого года. Чиновник, говоривший на условиях анонимности из-за деликатности вопросов национальной безопасности, не предоставил дополнительных подробностей.

Но президент Владимир Зеленский заявил, что отечественное производство является ключевым для того, чтобы Украина могла обеспечить свою обороноспособность.

"Это выход", — сказал Зеленский Associated Press в декабре, обсуждая надежду на то, что Украина сможет полностью развить свою оружейную промышленность. По его словам, если эти стремления будут реализованы, российские планы "дестабилизации, экспансии и оккупации Украины прекратят".

Несмотря на то, что в Украине есть производственные мощности и сырье, особенно сталь, военные сейчас срочно нуждаются в оружии.

"К сожалению, могу сказать, что без помощи наших западных партнеров, наших друзей, в том числе из Соединенных Штатов, мы не сможем в полной мере обеспечить потребности Вооруженных Сил Украины", — сказал заместитель генерального директора "Украинская Бронетехника" Максим Поливяный, которая является крупнейшим частным изготовителем оружия в стране.

После распада Советского Союза вооруженная промышленность в Украине фактически распалась. Годы бесхозяйственности и коррупции в сочетании с тем фактом, что большая часть промышленности была сосредоточена на российских покупателях, означали, что Украине пришлось искать за границей все от пуль до истребителей.

Украина также сдала свой ядерный арсенал в обмен на гарантии, в том числе со стороны России, по соблюдению территориального суверенитета страны.

Сейчас после более чем двух лет полномасштабной войны Украине нужно все: от основных средств, таких как пули, до сложного оружия, такого как ракетные системы большой дальности, истребители и бомбардировщики.

Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин заявил в прошлом месяце, что Украина развернула ракету местного производства с дальностью более 400 миль. Подробностей он не сообщил. По словам официальных лиц, также разрабатываются системы противовоздушной обороны и высокоточные ракеты, подобные американской высокомобильной артиллерийской ракетной системе (HIMARS).

Но высокотехнологичные системы, которые нужны Украине для отпора российским захватчикам, еще очень далеки от производства в Украине. «Чтобы освоить такое производство, чтобы такое производство построить, нужно десятилетие», — сказал Поливянный, который также является директором Национальной ассоциации оборонно-промышленного комплекса Украины, в которую входят более 50 частных подрядчиков.

"В последние недели украинские войска потеряли позиции на востоке, поскольку они борются с уменьшением количества снарядов, пуль и даже солдат. И вскоре ситуация может значительно ухудшиться. Разведка США спрогнозировала, что Украина может остаться без ракет ПВО до конца месяца", — пишет издание.

Пока Белый дом работает над тем, чтобы через Конгресс получить 60 миллиардов долларов помощи, для Украины появились проблески надежды.

На прошлой неделе Европейский Союз одобрил военный пакет на 5 миллиардов долларов, а администрация президента США Джо Байдена объявила, что пошлет 300 миллионов долларов помощи, что стало возможным благодаря «неожиданной экономии средств» в контрактах Пентагона для Украины. И чешская инициатива надеется начать отправку около 800 000 снарядов в ближайшие недели.

"Нашего госбюджета не хватает", — заявил глава Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Александр Завитневич.

Способность Украины финансировать внутреннее производство оружия ограничена инвестиционным капиталом, который может выделить, поскольку финансовая поддержка Запада обычно направляется на невоенные расходы. В этом году Украина потратит около 5 миллиардов долларов на производство внутреннего оружия, говорят чиновники, но все согласны, что этого недостаточно.

"Главный оборонный ресурс – это деньги", – сказал Завитневич.

Однако все это еще не отвечает потребностям страны.

Украинские чиновники говорят, что не могут обнародовать точные цифры своего производства из-за соображений безопасности. Но список ограничений — от отсутствия должного финансирования до поиска достаточного количества пороха — мешает украинской промышленности наращивать производство.

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Напомним, россияне стирают Сумщину с лица земли, сотни прилетов и бомб.

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