Шмигаль: Украина получила 1,5 млрд долларов США от Канады

Это важные средства, которые помогут правительству финансировать дефицит.
Украина получила 2 млрд. канадских долларов от Канады, что эквивалентно 1,5 млрд. долларов США.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в сообщении в соцсетях.
Это важные средства, которые помогут правительству финансировать дефицит, в частности, социальные программы помощи украинцам.
Общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения России составляет около 7 млрд канадских долларов.
"Благодарны канадскому народу и Правительству, которые остаются нашими надежными союзниками в эти сложные времена", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее речь шла о том, что Канада не исключает возможности приобретения украинских дронов.
Читайте также: