Шмигаль: Украина получила 1,5 млрд долларов США от Канады

Это важные средства, которые помогут правительству финансировать дефицит.

Украина получила 2 млрд. канадских долларов от Канады, что эквивалентно 1,5 млрд. долларов США.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в сообщении в соцсетях.

Это важные средства, которые помогут правительству финансировать дефицит, в частности, социальные программы помощи украинцам.

Общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения России составляет около 7 млрд канадских долларов.

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"Благодарны канадскому народу и Правительству, которые остаются нашими надежными союзниками в эти сложные времена", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее речь шла о том, что Канада не исключает возможности приобретения украинских дронов.

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