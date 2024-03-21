Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шмигаль: Україна отримала 1,5 млрд доларів США від Канади

Шмигаль: Україна отримала 1,5 млрд доларів США від Канади

Шмигаль висловив вдячність канадському народові та його уряду / Фото: t.me/Denys_Smyhal

Це важливі кошти, які допоможуть Уряду фінансувати дефіцит.

Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно 1,5 млрд доларів США.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у повідомленні у соціальних мережах. 

Це важливі кошти, які допоможуть Уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям.

Загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 млрд канадських доларів.

"Вдячні канадському народу та Уряду, які залишаються нашими надійними союзниками в ці складні часи", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що Канада не виключає можливості придбання українських дронів

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація