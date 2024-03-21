Шмигаль: Україна отримала 1,5 млрд доларів США від Канади

Це важливі кошти, які допоможуть Уряду фінансувати дефіцит.

Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно 1,5 млрд доларів США.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у повідомленні у соціальних мережах.

Це важливі кошти, які допоможуть Уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям.

Загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 млрд канадських доларів.

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"Вдячні канадському народу та Уряду, які залишаються нашими надійними союзниками в ці складні часи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що Канада не виключає можливості придбання українських дронів.

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