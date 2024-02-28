У Канаді зробили заяву про розміщення військ в Україні

Канада не планує відправляти своїх військовослужбовців в Україні. В Оттаві наголошують, що канадські війська розміщені в Польщі та Латвії, щоб активно сприяти зусиллям із забезпечення безпеки в регіоні.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє Le Devoir.

"Ми продовжимо надавати військову допомогу Україні, але, будучи членом НАТО, Канада не має наміру розміщувати бойові війська в Україні", - заявив він.

В Оттаві наголошують на своїй прихильності до "тривалої боротьби демократії проти диктатури". Зокрема, в Канаді згадали, що їхні війська навчили понад 40 тис. українських солдатів і бойових медиків у Польщі. Крім того, країна надасть Україні 3,02 млрд доларів у вигляді фінансової та військової допомоги у 2024 році.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що в майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України. Втім, "наразі консенсусу щодо відправлення військ немає".

Після повідомлень від західних політиків генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив важливу заяву щодо війська НАТО в Україні. За його словами, наразі Альянс не планує надсилати військові частини до України.

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