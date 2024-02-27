Макрон не виключив введення військ НАТО на територію України

Він нагадав, що раніше європейські країні не хотіли навіть обговорювати постачання зброї до України, але все змінилось.

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що у майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України.

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Про це він заявив на брифінгу за підсумками Конференції на підтримку України.

"Ми це обговорили. Наразі консенсусу щодо відправлення військ немає. Але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну", — сказав Макрон.

Президент Франції нагадав, що раніше європейські країні не хотіли навіть обговорювати постачання зброї до України, але все змінилось.

"Багато людей, які сьогодні кажуть "Ніколи, ніколи", були тими самими людьми, які два роки тому казали "жодних танків, жодних літаків, жодних ракет дальнього радіусу дії". Давайте будемо достатньо скромними, щоб визнати, що ми часто відставали від графіка на шість-дванадцять місяців. Це і було метою сьогоднішньої дискусії: все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети", - пояснив французький лідер.

Крім того, Макрон зазначив, що Кремль зайняв ворожу позицію не тільки щодо України, але й проти всього Заходу.

"Ми почули прохання президента Зеленського про посилення нашої підтримки і переконані, що перемога над Росією має важливе значення для безпеки та стабільності в Європі", - сказав президент.

Разом з тим, Макрон відмовився пояснити позицію Франції щодо цього питання.

"Я абсолютно не казав, що Франція не підтримує. Я не буду знімати двозначність сьогоднішніх дебатів, називаючи імена. Я кажу, що це було названо серед варіантів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна не отримала і половини обіцяних Євросоюзом снарядів.

Крім того, ми раніше інформували, що члени НАТО мають сумніви, що США збережуть свою роль у захисті Європи.

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