Макрон не исключил ввода войск НАТО на территорию Украины

Он напомнил, что ранее европейские страны не хотели даже обсуждать поставки оружия в Украину, но все изменилось.

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем войска стран НАТО могут быть введены на территорию Украины.

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Об этом он заявил на брифинге по итогам конференции в поддержку Украины.

"Мы это обсудили. Пока консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну", — сказал Макрон.

Президент Франции напомнил, что ранее европейские страны не хотели даже обсуждать поставки оружия в Украину, но все изменилось.

"Многие люди, которые сегодня говорят "Никогда, никогда", были теми же людьми, которые два года назад говорили "никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет дальнего радиуса действия". Давайте будем достаточно скромными, чтобы признать, что мы часто отставали от графика на шесть-двенадцать месяцев. Это и было целью сегодняшней дискуссии: все возможно, если это полезно для достижения нашей цели", – пояснил французский лидер.

Кроме того, Макрон отметил, что Кремль занял враждебную позицию не только по отношению к Украине, но и против всего Запада.

"Мы услышали просьбу президента Зеленского об усилении нашей поддержки и убеждены, что победа над Россией имеет важное значение для безопасности и стабильности в Европе", – сказал президент.

Вместе с тем, Макрон отказался объяснить позицию Франции по этому вопросу.

"Я совершенно не говорил, что Франция не поддерживает. Я не буду снимать двусмысленность сегодняшних дебатов, называя имена. Я говорю, что это было названо среди вариантов", – отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина не получила и половины обещанных Евросоюзом снарядов.

Кроме того, мы ранее информировали, что члены НАТО сомневаются, что США сохранят свою роль в защите Европы.

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