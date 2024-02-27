Макрон заявил, что Россия может напасть на Европу через несколько лет

Вместе с тем он отметил, что ни у кого нет желания воевать с россиянами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны должны быть готовы к тому, что российский режим осуществит военную агрессию против одного из государств Европы.

Соответствующее заявление Макрон сделал на конференции лидеров европейских государств, прибывших в Париж для обсуждения путей поддержки Украины, информирует DW.

"Я заметил, что более или менее все страны, представленные за этим столом, сказали... что общий консенсус состоит в том, что мы должны быть готовы через несколько лет к тому, что Россия нападет на эти страны", — сказал президент Франции. .

Он отметил, что никто не желает воевать с российским народом, но все "исполнены решимости держать эскалацию под контролем".

Макрон добавил, что цель встречи – понять, как "сделать больше с точки зрения военной поддержки и бюджетной поддержки".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина не получила и половины обещанных Евросоюзом снарядов.

Кроме того, мы ранее информировали, что члены НАТО сомневаются, что США сохранят свою роль в защите Европы.

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