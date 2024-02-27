Канцлер Австрии хочет привлечь страны БРИКС для давления на Россию

Австрия в этом вопросе нашла также союзников из других европейских стран.

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что для влияния на Россию следует привлекать Китай, Бразилию и Индию, которые должны помочь закончить агрессию против Украины.

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Об этом глава австрийского правительства заявил журналистам после заседания саммита по поддержке Украины в Париже, передает Укринформ.

"Для таких нейтральных стран как Австрия это была возможность указать на то, что сейчас нужны новые пути реагирования на конфликт. Что нам нужно выйти за рамки Европейского Совета, что нам нужно привлечь страны БРИКС – Бразилию, Индию, Китай или Южную Африку, например, — на нашем пути к тому, чтобы оказывать на Путина большее давление и заставить его задуматься над вопросом мира", — сказал он.

Канцлер заявил, что Австрия в этом вопросе нашла также союзников из других европейских стран. "Это была не изолированная позиция нейтральных Австрии и Ирландии, а точно такая же позиция, например в Словении, наших соседей, а также Греции и других", — сказал он.

Также Негаммер заявил о важности дальнейшей поддержки Украины.

"С одной стороны, полная солидарность с Украиной, а с другой – создание рамочных условий для того, чтобы убийства прекратились", – заявил Негаммер.

Он отметил, что во время последней встречи те страны, которые и раньше оказывали Украине военную поддержку, отметили важность ее продления, а группа нейтральных стран заверила в продлении гуманитарной помощи.

"Для нас, как для нейтральных стран, важно и дальше расширять гуманитарную помощь. Но, прежде всего, важно также найти других союзников наряду с Европой и США, которые также могут указать Путину на то, что то, что он делает, является глухим". углом. Он не достиг своих стратегических целей, но предстоит способ остановить убийства. И для этого нужно, чтобы такие союзники, как Индия, Китай и Бразилия, оказывали это влияние на Путина", — заявил глава правительства Австрии.

Напомним, ранее сообщалось, что воздержавшийся от санкций против России Китай стал спасителем Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что сколько заработало РФ на продаже нефти и газа после полномасштабного вторжения.

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