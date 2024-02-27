Зеленский в марте посетит Армению и Азербайджан - СМИ

В МИД Армении отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует навеститьАрмению на следующей неделе на фоне роста напряженности между Ереваном и Москвой.

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Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на дипломатический источник.

Визит украинского президента состоится, вероятно, 4 марта, сообщил источник, добавив, что тогда Зеленский также отправится в Азербайджан.

В МИД Армении отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, отметив лишь, что информируют общественность о визитах иностранных лидеров "вовремя".

Временный поверенный по делам Украины в Ереване Валерий Лобач также сдержанно отреагировал на информацию. "Весна принесет положительные события в Армению", – сказал он журналистам в пятницу.

Новость о возможной поездке Зеленского появилась после недавних визитов премьер-министра Никола Пашиняна в Германию и Францию, в ходе которых он усилил критику России. В частности, Пашинян впервые осудил российское вторжение в Украину, заявив, что оно нарушило декларацию с декабря 1991 года, в которой новые независимые советские республики признали границы друг друга советских времен.

Законодатели, представляющие правящую партию Пашиняна «Гражданский договор», в понедельник предоставили больше указаний на то, что украинский президент, не посещавший ни одного внебалтийского бывшего советского государства с начала войны с Россией, должен посетить Ереван.

«В конце концов президент Украины является избранным лидером своей страны, и, как и другие главы государств, может посещать Армению, если нет особых препятствий», — сказал армянской службе Радио Свобода депутат Бабкен Тунян.

"Нам безразлично, как отреагирует или не отреагирует Россия на визит Зеленского", — сказал другой провластный депутат Гагик Мелконян.

Реакций со стороны Москвы пока не последовало. 19 февраля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России и Армении сейчас есть "диаметрально противоположные взгляды" на войну в Украине.

Отношения между двумя странами еще больше ухудшились в последние месяцы, а МИД России обвинил Пашиняна в их "уничтожении".

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Армении сделал заявление о войне РФ против Украины, в Кремле устроили истерику.

Кроме того, мы ранее информировали, что Армения отказалась принять участие во встрече ОДКБ в Москве.

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