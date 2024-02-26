От удара россиян пострадала 36-летняя женщина

Враг ударил по поселку Новониколаевка Херсонской области. В результате атаки пострадал человек.

Об этом сообщили в Херсонской ОВО.

Травмы получила 36-летняя женщина, находившаяся на территории фермы. Медики оказали ему помощь на месте.

Напомним, Херсонщина находится под постоянными обстрелами. Россияне используют для атак все имеющееся оружие.

ТСН.ua уже сообщал, что жителя села Львове россияне убили в его доме артиллерийским снарядом, а жителя Берислава ранили, сбросив взрывчатку с дрона.

Также взрывы один за другим раздаются и в Херсоне.

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