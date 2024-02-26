Гол Цыганкова помог "Жироне" с Довбиком разгромить "Райо Вальекано" в Ла Лиге (видео)

Подопечные Мичела прервали свою трехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Испании.

"Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на своем поле разбила "Райо Вальекано" в заключительном матче 26-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи" в Жироне завершился со счетом 3:0 .

Первый тайм встречи прошел без голов. На старте второго тайма каталонцы вышли вперед – на 52-й минуте Цыганков получил передачу от Мигеля Гутьерреса и из пределов штрафной в одно касание низом точно пробил в дальний угол.

Для Цыганкова это шестой гол в этом сезоне Примеры. Также в активе 26-летнего украинского полузащитника три ассиста.

Вскоре свой гол мог забить и Довбик. На 57-й минуте атака "жиронцев" завершилась прострелом Цыганкова на Артема, но форвард сборной Украины с отличной позиции запустил мяч над воротами.

Отметим, что доигрывали поединок гости в меньшинстве – на 76-й минуте испанский защитник Пеп Чаваррия, который во втором тайме вышел на замену, умудрился за две минуты заработать две желтые карточки и удаление.

В компенсированное время подопечные Мичела сняли вопрос о победителе матча. Дубль оформил Савио, который забил после эффектных сольных проходов на 90+1-й и 90+6-й минутах.

К слову, Довбик и Цыганков вышли в стартовом составе "жиронцев". Артем провел на поле 73 минуты, а Виктор сыграл 89 минут.

Обзор матча "Жирона" – "Райо Вальекано"

Таким образом "Жирона" прервала свою трехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Испании. Команда Довбика и Цыганкова с 59 очками вернулась на второе место в Ла Лиге, сдвинув "Барселону" (57 баллов) на третью позицию.

Лидирует в Примере с 65 пунктами мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина. "Райо Вальекано" (25 очков) располагается на 14-й строчке.

В следующем туре "Жирона" 3 марта на выезде встретится с "Мальоркой". Днем ранее "Райо Вальекано" примет "Кадис".

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